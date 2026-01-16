[Video] ¡Atención! El posible once de Bolivia para enfrentar a Panamá

Conozca a los 11 jugadores de Bolivia considerados titulares para enfrentar a Panamá este domingo desde las 17:00 en el estadio IV Centenario de Tarija.

En el arco, el experimentado Carlos Emilio Lampe; con una defensa de cuatro jugadores: en los laterales, por el sector derecho Lucas Macazaga y por el izquierdo Dieguito Rodríguez, mientras que los dos centrales serían Diego Arroyo y Ritchet Gómez. En el medio sector, como volante de marca, estaría Ervin Vaca.

Más adelante, como volantes por las bandas, Robson Matheus por la derecha y Carlos Tonino Melgar por la izquierda, mientras que como hombre de creación está Ramiro Vaca.

En la delantera, con dos hombres de área, Fernando Nava y Bruno Miranda. Este es el once inicial que presentaría Óscar Villegas, DT de la selección nacional de fútbol, para enfrentar a Panamá.

