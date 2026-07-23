¡Gol boliviano en Brasil! Marcelo Torrez brilla con Santos y lo acerca a la final de la Copinha

El defensor central boliviano Marcelo Torrez fue protagonista en la victoria del Santos Sub-20 sobre Vasco da Gama por 2-0 en el partido de ida de las semifinales de la Copinha de Brasil.

El zaguero nacional abrió el marcador desde el punto penal, con un remate preciso al palo derecho del arquero rival, encaminando el triunfo del conjunto paulista en una serie clave por el pase a la final del certamen juvenil.

Con la ventaja de dos goles, Santos afrontará el encuentro de vuelta con mayor tranquilidad y la ilusión de sellar su clasificación a la definición del torneo.

El tanto de Torrez confirma el buen momento que atraviesa el futbolista boliviano, quien continúa sumando actuaciones destacadas con la categoría Sub-20 del club brasileño, mientras aguarda la oportunidad de dar el salto al primer plantel del Santos.

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