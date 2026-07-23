Todo listo para la Copa Paceña: conoce el formato, fechas y los premios del nuevo torneo

La Copa Paceña ya tiene definido su formato de competencia y los premios que entregará a los clubes participantes. El certamen, que se disputará desde el próximo 19 de agosto hasta el 2 de diciembre, otorgará importantes cupos internacionales para la temporada 2027.

El director de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Klaus von Landwust, explicó que el torneo contará con la participación de 16 equipos, distribuidos en cuatro grupos de cuatro clubes cada uno.

En la fase inicial, los equipos se enfrentarán bajo el formato de liga, además de disputar clásicos interserie. Los dos mejores de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, posteriormente los ganadores accederán a las semifinales y los finalistas definirán al campeón en una llave de ida y vuelta.

La Copa Paceña premiará al campeón con un lugar en la Libertadores

La final está programada para el miércoles 2 de diciembre, fecha en la que se conocerá al primer campeón de la Copa Paceña.

El premio más importante será para el campeón, que obtendrá la clasificación a la Copa Libertadores 2027 como Bolivia 3. Mientras que el subcampeón asegurará un cupo en la Copa Sudamericana 2027 como Bolivia 1.

"Es un mejor premio salir campeón en la Copa Paceña que ser tercero en la Liga, porque el tercero recibe Bolivia 4", explicó Von Landwust, resaltando la importancia del nuevo torneo nacional.

La Copa Paceña premiará al campeón con un lugar en la Libertadores

Además, el dirigente confirmó que la Copa Paceña continuará desarrollándose incluso durante las fechas FIFA, debido a una decisión del Consejo de Presidentes de la FBF.

"Está planificado jugarla entre semana y en las fechas FIFA porque el campeonato de la FIFA para y la Copa Bolivia no, independientemente si haya convocados o no de los equipos", señaló.

El calendario establece que una semana antes del 2 de diciembre se disputará la final de ida, mientras que la vuelta definirá al campeón. Posteriormente, el torneo de la División Profesional finalizará el 13 de diciembre.

Con este formato, la Copa Paceña se convierte en una nueva vía para que los clubes bolivianos puedan alcanzar torneos internacionales y competir por un premio histórico.

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