Bolívar vs. Gremio: esta sería la alineación de la Academia para buscar ventaja en La Paz

Bolívar se alista para un nuevo desafío internacional. Este jueves recibirá a Gremio de Brasil por la Copa Sudamericana, en un compromiso que se disputará desde las 18:00 en el estadio Hernando Siles de La Paz.

Para este encuentro, el director técnico Alejandro Restrepo tendría definida la base del equipo con el que buscará sacar ventaja como local frente al conjunto brasileño.

La posible alineación de la Academia estará conformada por Carlos Lampe en el arco; José Sagredo, Jesús Sagredo, Miguel Torrén Echevarría y Carlos Arreaga en la defensa; Leonel Justiniano, Carlos Antonio Melgar y Robson Matheus en el mediocampo; Dorni Romero y Patricio Rodríguez por las bandas; mientras que el delantero uruguayo Martín Cauteruccio comandará el ataque.

El cuadro celeste intentará aprovechar la altura de La Paz y el apoyo de su afición para conseguir un resultado favorable en una llave que promete ser exigente frente a uno de los equipos tradicionales del fútbol brasileño.

El compromiso está programado para las 18:00 (hora de Bolivia) y se jugará en el estadio Hernando Siles, donde Bolívar buscará dar el primer golpe en su camino por la Copa Sudamericana.

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