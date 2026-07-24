Bolívar dio el primer paso hacia los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 al derrotar por 3-2 a Gremio de Brasil en el estadio Hernando Siles. En un partido de ida y vuelta, el equipo celeste hizo valer su localía y viajará a Porto Alegre con una ventaja mínima para definir la serie.

El marcador se abrió apenas iniciado el compromiso. Al primer minuto de juego, Martín Cauteruccio aprovechó una llegada ofensiva para poner el 1-0 y desatar la celebración de la hinchada académica.

La respuesta del conjunto brasileño no tardó en llegar. A los 15 minutos, Mathías Villasanti apareció para igualar el encuentro y devolverle el equilibrio al marcador.

La alegría del empate duró poco para Gremio. Dos minutos más tarde, Robson Matheus volvió a adelantar a Bolívar con el 2-1, aprovechando el buen momento ofensivo del cuadro paceño.

El conjunto visitante volvió a reaccionar y, a los 22 minutos, Tetê marcó el 2-2 con el que ambos equipos se fueron al descanso tras un primer tiempo repleto de emociones.

En la segunda mitad, Bolívar mantuvo la intensidad y encontró el gol que terminaría siendo decisivo. A los 57 minutos, Dairon Asprilla apareció para convertir el 3-2 definitivo y darle la victoria al representante boliviano.

Con este resultado, la Academia toma una ligera ventaja antes del partido de vuelta en Brasil, donde buscará sellar su clasificación a los octavos de final. Por su parte, Gremio intentará aprovechar su condición de local para revertir la serie, que permanece abierta tras el ajustado triunfo del conjunto paceño.

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