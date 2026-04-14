“Dejen a los hipopótamos en paz”: memes estallan tras decisión en Colombia

La polémica decisión del gobierno de Colombia de autorizar un plan de eutanasia para decenas de hipopótamos descendientes de Pablo Escobar no solo generó debate… también desató una avalancha de memes.

En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de imágenes, videos y comentarios cargados de humor, ironía y críticas hacia la medida. Muchos usuarios reaccionaron con creatividad, convirtiendo a los hipopótamos en protagonistas virales de la conversación digital.

Los memes van desde comparaciones absurdas hasta mensajes que “defienden” a los animales con tono sarcástico, reflejando el rechazo de una parte de la opinión pública a la decisión gubernamental.

Hipopótamos vs Gobierno: los memes que invaden redes

Hipopótamos vs Gobierno: los memes que invaden redes

Hipopótamos vs Gobierno: los memes que invaden redes

La medida busca controlar la reproducción de estos mamíferos, cuya población ha crecido en las últimas décadas desde que fueron introducidos ilegalmente en los años 80. Sin embargo, el tema lleva años generando controversia, especialmente en zonas como Puerto Triunfo, donde los hipopótamos se han convertido en una atracción turística.

Mientras autoridades insisten en que la eutanasia sería el último recurso, en internet la conversación tomó otro rumbo: el del humor viral.

Porque si algo quedó claro en esta historia es que, en tiempos de redes sociales, incluso los temas más serios pueden terminar convertidos en tendencia… a punta de memes.

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