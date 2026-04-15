Una nueva tendencia en redes sociales conocida como “fruta novelas” llegó a la ciudad de La Paz, captando la atención de usuarios por su original forma de contar historias. Se trata de relatos estilo telenovela donde los personajes principales son frutas con personalidades propias.

Versión paceña

En este contexto, el usuario MAITA IA se volvió viral al crear una historia ambientada en el mundo de los choferes de los Yungas, utilizando como protagonistas a una piña, un plátano y una fresa.

La narrativa combina drama, humor y elementos cotidianos del transporte interprovincial, generando una conexión inmediata con el público boliviano.

Creatividad e identidad local

El contenido destaca por incorporar referencias propias de la realidad paceña, adaptando una tendencia global a un contexto local.

Los personajes, pese a ser frutas, representan situaciones comunes, conflictos y relaciones que recuerdan a las clásicas telenovelas, pero con un enfoque innovador y digital.

Viral en redes

La propuesta rápidamente ganó popularidad en plataformas como TikTok y Facebook, donde usuarios destacan la creatividad y el ingenio detrás de este tipo de contenido.

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