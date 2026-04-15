"El conductor pudo haber pestañado": Policía revela posibles causas de la tragedia en la ruta a Apolo

Tras el fatal embarrancamiento de un bus que cubría la ruta La Paz – Apolo, el reporte oficial de la Policía Rural y Fronteriza comenzó a esclarecer las circunstancias del accidente que dejó seis fallecidos y al menos 17 heridos. En una actualización del caso, el Coronel Dacar Tirado señaló que el cansancio del conductor es la principal hipótesis que manejan los investigadores.

El factor humano y el estado de la vía

Según el informe preliminar de los peritos que llegaron al sector denominado Tolopampa, específicamente en la peligrosa zona de la “Garganta del Diablo”, el vehículo se precipitó aproximadamente 80 metros sin que se registraran maniobras de emergencia.

"Preliminarmente, se podría establecer que el conductor haya pestañado o se haya dormido. En el lugar del hecho no hay rastros de frenado ni de alguna maniobra evasiva", explicó Tirado.

El jefe policial detalló que el bus sufrió un ligero desplazamiento de las llantas hacia la cuneta y salió directamente de la vía. A este factor se suma el deterioro extremo de la carretera, la cual se encuentra "descuidada", lo que dificulta cualquier reacción ante un error humano.

Hallazgo del conductor y operativo de rescate

Tras horas de incertidumbre sobre el paradero del chofer, Tirado confirmó que el hombre ya fue localizado y se encuentra internado bajo observación en el hospital de Apolo, junto a otra persona que no formaba parte del grupo inicial de evacuados.

En cuanto a las víctimas, se confirmó el deceso de seis personas. "Dos cuerpos fueron rescatados por los comunarios y cuatro con ayuda del personal policial", indicó la autoridad. No se descarta que, al remover los restos del bus, se pueda encontrar alguna otra víctima, dado que la lista de pasajeros registraba a 26 personas al salir de La Paz.

Ante la gravedad de las lesiones, especialmente en varios niños afectados, la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) activó un operativo de emergencia. Un avión Hércules se encargó de trasladar a 17 heridos hacia la sede de Gobierno para recibir atención especializada.

El caso ya ha sido puesto en conocimiento del Ministerio Público, que iniciará las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades penales y las sanciones por este hecho que enluta nuevamente a las familias paceñas.

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