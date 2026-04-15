Sarahni no convenció al jurado y tuvo su noche más complicada

La última presentación de la noche en La Gran Batalla – Duelo de Voces estuvo a cargo de Sarahni Paniagua, integrante del equipo de Juanpi Ojeda y Lilibeth Temo.

Sarahni interpretó Ángel, éxito de Belinda, en una versión de rock retro. Sin embargo, pese a que el equipo venía recibiendo buenos comentarios en galas anteriores, esta vez el jurado coincidió en que la presentación no estuvo a la altura.

Una interpretación que no conectó

Marco Veizaga consideró que la propuesta musical era interesante, pero señaló que faltó interpretación y conexión con la canción.

“Siento que te has quedado en ese espacio. Tienes que hacerte parte de la canción y transmitir en el escenario”, afirmó.

Por su parte, Diego Ríos aseguró que esperaba más de un equipo que suele destacarse.

“No fue una buena noche. Hubo muchos errores y no logré sentir la canción”, sostuvo.

Críticas por afinación y respiración

Alenir Echeverría fue una de las más duras en su devolución y observó problemas de afinación, respiración y graves.

“Vienes haciendo un trabajo espectacular, pero hoy no fue tu noche”, señaló.

Mientras tanto, Tito Larenti destacó que Sarahni tiene una buena voz, aunque cree que no logró adaptarse a la producción musical preparada para esta versión.

Un puntaje preocupante

La participante obtuvo un promedio de 4.0, una de las notas más bajas de la noche y que genera preocupación de cara a las próximas galas.

Pese al resultado, Sarahni y Lilibeth agradecieron al jurado y aseguraron que seguirán trabajando para mejorar y ofrecer un mejor show en sus próximas presentaciones.

Mira la programación en Red Uno Play