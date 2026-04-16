¡Trágico! Menor de 10 años pierde la vida tras impactante choque entre tren y vehículo agrícola

Una tragedia familiar conmociona al mundo tras registrarse un choque fatal entre un tren de pasajeros y un vehículo artesanal. El siniestro, que ocurrió en Vietnam y recientemente fue viralizado en las redes sociales, dejó como saldo un menor de 10 años fallecido y otras dos personas heridas de gravedad.

El estremecedor momento quedó registrado por la cámara frontal de la locomotora. En las imágenes se observa cómo el vehículo de carga agrícola, conducido por un hombre de 60 años, avanza e intenta cruzar las vías a pesar de la inminencia del peligro.

Aunque testigos en la zona intentaron advertir desesperadamente al conductor para que se detuviera, este continuó la marcha. El tren, que transportaba varios vagones y circulaba a una velocidad considerable, impactó con brutal fuerza al frágil transporte, lanzando a sus ocupantes por los aires debido a la inercia del golpe, según informa el portal Crónica Policial.

Saldo de las víctimas

Menor fallecido: Un niño de 10 años que viajaba en la parte trasera del vehículo salió expulsado y perdió la vida instantáneamente en el lugar del accidente.

Heridos de gravedad: El abuelo y un segundo nieto sufrieron lesiones severas y fueron trasladados de urgencia a un hospital cercano.

Reportes locales destacaron que el punto donde ocurrió el siniestro es un paso informal que no contaba con barreras, luces de advertencia ni señalización alguna. Esta falta de infraestructura, sumada a la maniobra imprudente, resultó en el fatal desenlace que hoy enluta a la región.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un reporte actualizado sobre el estado de salud de los sobrevivientes.

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