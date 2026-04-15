Transformación educativa impulsa la innovación y el desarrollo de liderazgo profesional

La educación es uno de los principales motores de transformación e innovación. Más allá de transmitir conocimientos, la educación actual busca formar personas capaces de adaptarse a nuevos contextos, pensar críticamente y generar soluciones para los desafíos del presente y del futuro.

Gustavo Montaño, vicerrector Académico Nacional de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), sostiene que el reto principal consiste en replantear el modelo educativo tradicional para responder a las nuevas demandas sociales y tecnológicas porque considera que la educación no puede seguir respondiendo a los desafíos actuales con modelos del pasado.

“La transformación educativa busca que los estudiantes sean protagonistas de su aprendizaje, no solo receptores de información. Para ello, la implementación de metodologías activas que fomentan el pensamiento crítico, la creatividad y la capacidad de resolución de problemas es de suma importancia. Este enfoque, combinado con experiencias de aprendizaje inmersivo y colaborativo, prepara a los futuros profesionales para enfrentar un mundo laboral dinámico y en constante evolución”, explica el académico.

Este enfoque se alinea con tendencias educativas globales que promueven el aprendizaje basado en proyectos, la colaboración interdisciplinaria y la resolución de problemas reales. Estas metodologías permiten que los estudiantes desarrollen habilidades como la creatividad, el pensamiento analítico y la capacidad de trabajar en equipo.

Tecnología y educación para el futuro

La innovación educativa también está profundamente vinculada con la integración de tecnologías digitales. Herramientas como inteligencia artificial, simuladores, plataformas interactivas y entornos virtuales de aprendizaje están transformando la forma en que se enseña y se aprende.

En palabras de Montaño, “El uso de la tecnología en la educación ya no es opcional, sino una necesidad. Unifranz ha integrado herramientas digitales avanzadas, como simuladores, inteligencia artificial y plataformas interactivas, para potenciar la enseñanza y personalizar el aprendizaje. Esta transformación digital no solo mejora la experiencia del estudiante, sino que también permite una educación más accesible, flexible y adaptada a las nuevas formas de adquirir conocimientos”, explica la autoridad.

Educación para liderar el cambio

Hoy se busca formar profesionales capaces de liderar cambios sociales, económicos y ambientales.

Para Verónica Ágreda, rectora de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz) y presidenta de la Asociación Nacional de Universidades Privadas de Bolivia (ANUP), la educación debe ir más allá de la preparación para el empleo.

En ese sentido, señala que “Ya no podemos solamente pensar en formar profesionales para el mercado laboral; tenemos que formar a los líderes del futuro, que enfrenten la incertidumbre, las crisis económicas y ambientales, y que sean protagonistas de un mundo que cambia y entiende que este modelo ya no da más”.

La educación, por tanto, se convierte en una herramienta clave para enfrentar desafíos globales como el cambio climático, la transformación digital o la desigualdad social. En este contexto, el desarrollo de competencias digitales, científicas y humanas resulta fundamental.

Ágreda también reflexiona sobre el momento de cambio que atraviesa la sociedad y el papel central de la educación en ese proceso. “Tal vez los seres humanos ahora estamos en busca de sentido. Entendimos que lo que fue ya no es, y que para mirar al futuro con esperanza necesitamos generar un cambio profundo… y ese cambio debe comenzar desde la educación”.

Un ecosistema de aprendizaje e innovación

La educación contemporánea se concibe cada vez más como un ecosistema dinámico donde estudiantes, docentes e instituciones trabajan de manera conjunta para generar conocimiento e impulsar soluciones innovadoras.

Montaño explica que “Pero la innovación educativa no es un evento aislado, sino un proceso continuo de reflexión y acción. En la universidad, la educación se concibe como un ecosistema dinámico, donde el estudiante desarrolla habilidades para un futuro incierto, los docentes diseñan experiencias de aprendizaje significativas y la institución se consolida como un espacio de generación de conocimiento y transformación social.”

Este enfoque promueve la experimentación, el trabajo interdisciplinario y el aprendizaje permanente, elementos esenciales para impulsar la innovación en ámbitos científicos, tecnológicos y sociales.

Además, en un contexto global donde el conocimiento evoluciona rápidamente, el aprendizaje a lo largo de la vida se ha convertido en una necesidad. La educación ya no se limita a una etapa inicial, sino que acompaña a las personas durante toda su trayectoria profesional.

Transformación educativa con impacto social

La innovación en educación también tiene un impacto directo en el desarrollo social y económico de los países. Al formar ciudadanos críticos, creativos y comprometidos, el sistema educativo contribuye a construir sociedades más equitativas, inclusivas y sostenibles.

En este sentido, iniciativas educativas que combinan conocimientos científicos con saberes locales demuestran cómo la educación puede ser un puente entre tradición e innovación. Proyectos que integran investigación tecnológica con recursos naturales o saberes ancestrales muestran el potencial transformador del conocimiento.

En esa línea, Montaño concluye que “El futuro de la educación no se construye con discursos, sino con acciones concretas. Unifranz está redefiniendo la enseñanza en Bolivia, preparando a sus estudiantes para un mundo globalizado y digital, donde la innovación no es solo una herramienta, sino una forma de vida.”

De esta manera, la educación se consolida como la base para impulsar la transformación social, el desarrollo del conocimiento y la creación de soluciones innovadoras para los desafíos del presente y del futuro.

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