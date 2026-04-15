El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz recordó las sanciones económicas que recaerán sobre los jurados electorales que no cumplan con su labor durante la jornada de votación del domingo 19 de abril.

A través de un comunicado, la entidad advirtió que los jurados que no asistan de manera injustificada o abandonen la mesa de sufragio serán sancionados con el 50% del salario mínimo nacional, equivalente a Bs. 1.650.

En el departamento de Santa Cruz fueron sorteados un total de 53.772 jurados electorales, quienes tendrán la responsabilidad de velar por el correcto desarrollo del proceso electoral que definirá al gobernador y al vicegobernador.

Para esta segunda vuelta, se habilitaron 8.962 mesas de sufragio en todo el departamento, donde la población acudirá a emitir su voto.

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