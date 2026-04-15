TEMAS DE HOY:
Sebastián Marset Balacera en la Radial 26 Contrabando

25ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Jurados que no asistan a votar deberán pagar Bs 1.650 de multa

En el departamento de Santa Cruz fueron sorteados un total de 53.772 jurados electorales, quienes tendrán la responsabilidad de velar por el correcto desarrollo del proceso electoral que definirá al gobernador y vicegobernador.

Red Uno de Bolivia

15/04/2026 10:57

Este domingo se realizará la segunda vuelta en cinco departamentos. Foto TED Santa Cruz

Escuchar esta nota

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz recordó las sanciones económicas que recaerán sobre los jurados electorales que no cumplan con su labor durante la jornada de votación del domingo 19 de abril.

A través de un comunicado, la entidad advirtió que los jurados que no asistan de manera injustificada o abandonen la mesa de sufragio serán sancionados con el 50% del salario mínimo nacional, equivalente a Bs. 1.650.

En el departamento de Santa Cruz fueron sorteados un total de 53.772 jurados electorales, quienes tendrán la responsabilidad de velar por el correcto desarrollo del proceso electoral que definirá al gobernador y al vicegobernador.

Para esta segunda vuelta, se habilitaron 8.962 mesas de sufragio en todo el departamento, donde la población acudirá a emitir su voto.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD