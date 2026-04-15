Un cuerpo sin cabeza y dos acribillados: Policía continúa investigando hechos de violencia en el país

Tras casos de violencia que han movilizado a las fuerzas del orden en distintos puntos del país, la Policía investiga casos como el hallazgo de un cadáver decapitado en Aiquile, una balacera en la Radial 26 de Santa Cruz y el asesinato de una persona con múltiples identidades en Villamontes. Estos tres escenarios, marcados por la crueldad y presuntos nexos con el narcotráfico, representan el desafío actual de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para dar con los responsables.

Enigma en el caso Aiquile

Las autoridades bolivianas se encuentran movilizadas para esclarecer un macabro hallazgo en Aiquile, Cochabamba, donde un cuerpo sin cabeza ha puesto en alerta a los servicios de inteligencia. Según el director general de la FELCC, Cnl. Marcelo Boris Sánchez Mercado, este hecho de sangre está en pleno proceso de sustanciación para alcanzar la verdad histórica de lo sucedido.

Según indicó, la investigación se desarrolla en un entorno complejo debido a que el levantamiento del cadáver se realizó en un área sumamente apartada y sin presencia de testigos. "Debido a la lejanía y las condiciones del lugar, no existen muchos elementos, pero estamos trabajando para generar una hipótesis sólida", afirmó el jefe policial sobre las dificultades del terreno.

Presunto ‘ajuste de cuentas’ en la Radial 26

En la capital cruceña, la balacera registrada en la Radial 26 ha derivado en una serie de operativos en las zonas de Los Lotes, Villa Primero de Mayo y Pampa de la Isla. El Cnl. Sánchez Mercado confirmó que se han realizado tres allanamientos simultáneos con el objetivo de recolectar evidencias y dar con el paradero de los prófugos.

La principal línea de investigación apunta a que este crimen fue motivado por rencillas vinculadas directamente con el tráfico ilícito de sustancias controladas. Al respecto, el Cnel. Sánchez señaló que "la víctima, José Ángel C., tenía antecedentes por secuestro y robo, reforzando la teoría de que este hecho es producto de actividades relacionadas con el narcotráfico".

Sobre la segunda persona herida en este ataque, la Policía ha descartado su participación en actos delictivos tras tomarle las declaraciones correspondientes en el centro médico donde fue atendido. Sánchez Mercado aclaró que se trata de una víctima circunstancial que circulaba por el lugar. Además subrayó que "tenemos identificados a los presuntos autores materiales e intelectuales dentro de nuestras hipótesis actuales".

Triple identidad en Villamontes

El tercer caso que estremece al país ocurrió en Villamontes, donde el asesinato de Edbar R. el pasado 31 de marzo ha revelado una situación de falsificación de documentos de identidad. La autopsia legal determinó que la causa del deceso fue una laceración encefálica provocada por un proyectil de arma de fuego.

La incertidumbre sobre quién era realmente el fallecido obligó a la Fiscalía a ordenar una exhumación para obtener pruebas dactilares y contrastarlas con bases de datos internacionales. Finalmente, el coronel Sánchez Mercado reveló que "el sujeto portaba tres identidades bolivianas distintas, por lo que coordinamos con Perú para establecer si tenía antecedentes comerciales o nexos con el narcotráfico en ese país".

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