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Policial

Allanan la casa del propietario de la quinta donde fueron aprehendidos 11 extranjeros

La Fiscalía intensifica la presión judicial sobre el entorno de los sospechosos mientras se analizan nuevas rutas de investigación.

Ximena Rodriguez

14/04/2026 22:17

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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La Fiscalía de Santa Cruz ejecutó un allanamiento en la vivienda del propietario del inmueble donde se aprehendieron a once colombianos.

El comandante departamental de la Policía Boliviana en Santa Cruz, David Gómez informó que, aunque no se hallaron pruebas materiales inmediatas, “aún este caso se encuentra en proceso de investigación”.

Rastreo de vínculos y labores de inteligencia

La Policía Boliviana ha redoblado sus esfuerzos para encontrar cualquier nexo entre el dueño de la propiedad y las actividades de los extranjeros detenidos. "Nuestros efectivos de inteligencia están realizando todos los trabajos y las pesquisas referentes a este caso y algún tipo de vinculación", aseguró el jefe policial sobre el avance del proceso.

Ante la ausencia del propietario del inmueble y su defensa durante el operativo, el Ministerio Público ha emitido una citación formal para que el propietario declare ante los investigadores.

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