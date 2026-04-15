Caso Marset: investigan la propiedad de cinco avionetas que dieron positivo a droga, de un total de diez incautadas

La Fiscalía confirmó que cinco de las diez avionetas sometidas a pericias en el marco del denominado “segundo caso Marset” dieron resultado positivo a la presencia de sustancias controladas, un hallazgo que podría marcar un punto de inflexión en la investigación sobre la presunta red del narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera.

El fiscal coordinador de Sustancias Controladas, Julio César Porras, informó que las pruebas se realizaron durante la mañana del martes y arrojaron un resultado dividido: cinco aeronaves positivas y cinco negativas. Sin embargo, aclaró que aún no se ha detallado cuáles son las avionetas implicadas ni las características específicas de cada caso.

“Se realizó la apertura y salieron cinco avionetas positivas y cinco negativas. Ahora corresponde establecer a quiénes pertenecen las aeronaves que dieron positivo para continuar con la investigación”, explicó Porras.

Las aeronaves fueron secuestradas en operativos realizados en aeródromos de Coloradillo y Casa Grande, en el municipio de Warnes, zonas que, según las investigaciones preliminares, habrían sido utilizadas como parte de la estructura logística de la organización.

El fiscal también indicó que la identificación de los propietarios será clave para determinar responsabilidades penales. “Eso ya le corresponde al colega que investiga el caso, así como a las autoridades judiciales que deberán resolver lo pertinente”, agregó.

Respecto a una aeronave específica vinculada a Marset, un avión tipo Beechcraft, Porras señaló que desconoce si forma parte del grupo de resultados positivos, ya que la información detallada se encuentra en manos de la fiscal asignada al caso.

Este nuevo avance se suma a hallazgos previos registrados en la zona de Coloradillo, reforzando la hipótesis de que existía una red aérea utilizada para el transporte de droga. La investigación continúa en curso y se espera que en los próximos días se definan nuevas acciones legales en función de los resultados periciales.

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