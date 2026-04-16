"Mi hijo está muerto": Madre de Lorgio Saucedo revela resultado de prueba de ADN

Ana María Méndez, madre de Lorgio Saucedo, aseguró este martes que las pruebas de ADN confirmaron que la sangre encontrada en el hangar de Coloradillo corresponde a su hijo, desaparecido desde septiembre de 2025 tras un presunto secuestro.

“Mi hijo está muerto, la prueba de sangre lo confirmó, no nos queda esperanza”, declaró la madre del joven, cuyo caso conmocionó al país luego de que se viralizara un video donde se observa una presunta ejecución a tiros.

Según explicó Méndez, los análisis fueron realizados a manchas de sangre halladas en una silla, un pedazo de polera, así como en los zapatos y otras pertenencias de los principales investigados. “La sangre es compatible con la mía, o sea, pertenece a la de mi hijo”, afirmó.

Ante estos nuevos indicios, el Ministerio Público amplió la imputación penal de secuestro a asesinato contra los acusados en el caso.

La madre señaló que la imputación alcanza a Yerko Iriarte —quien en su momento confesó haber asesinado a Lorgio— además de Bruno Paz y otros dos presuntos cómplices.

“Cada uno deberá responder por el grado de participación que tuvo”, manifestó.

Lorgio Saucedo fue secuestrado el 2 de septiembre de 2025 cuando salía de su domicilio. Desde entonces su cuerpo no ha sido encontrado.

La Policía continúa con las investigaciones para esclarecer el paradero de los restos del joven y determinar la responsabilidad de todos los implicados.

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