Policía mantiene operativos en Santa Cruz para hallar el cuerpo de Lorgio Saucedo

Grupos de la Policía Boliviana continúan la búsqueda del cuerpo de Lorgio Saucedo, desaparecido el pasado 2 de septiembre en el departamento de Santa Cruz, cuyo paradero sigue siendo desconocido.

El coronel Rolando Rojas, comandante departamental de la Policía, confirmó que tanto la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) como la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) se mantienen activas en el municipio de Warnes, desplegando operativos en distintas zonas.

Según el jefe policial, el video que registra una ejecución corresponde presuntamente a Lorgio Saucedo. Sin embargo, aclaró que el hallazgo del cuerpo es determinante para confirmar plenamente la autoría del crimen y avanzar con la investigación judicial.

“Habiéndose establecido ya la autoría de este hecho, todavía estamos en trabajo de búsqueda para localizar el cadáver”, señaló Rojas. “Un primer operativo no logró el objetivo, pero seguimos encaminados en esa dirección”.

El jefe policial explicó que las investigaciones también buscan establecer con certeza la identidad del cuerpo, aunque aseguró que existen “prácticamente certezas” de que se trata de Saucedo.

En medio de la incertidumbre, Rojas advirtió que Santa Cruz atraviesa un “fenómeno delictivo complejo”, con una seguidilla de hechos violentos que han generado alarma social.

“No podemos desconocer los hechos de asesinato, asesinato múltiple y secuestro que ya han sido de conocimiento público”, agregó. “Esto responde a un fenómeno delictivo motivado por diferentes circunstancias, que requiere un análisis más profundo”.

