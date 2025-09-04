TEMAS DE HOY:
Policial

Allanamientos en el Urubó tras hallazgo de vehículo calcinado de Lorgio Saucedo

Lorgio Saucedo está desaparecido desde el pasado martes.

Ligia Portillo

04/09/2025 7:31

Allanamientos en el Urubó tras hallazgo de vehículo calcinado de Lorgio Saucedo. Foto: Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La desaparición de Lorgio Saucedo Méndez desató una serie de allanamientos en la zona del Urubó la noche del miércoles, luego de que la FELCC y la Fiscalía intensificaran las investigaciones para dar con su paradero.

Durante el operativo, la policía ingresó a un condominio del lugar, secuestró un vehículo blanco y trasladó a cuatro personas hasta dependencias policiales para que declaren sobre el caso. Sin embargo, el paradero de Lorgio continúa siendo desconocido.

Horas antes, el grupo de inteligencia de la policía halló un vehículo calcinado y abandonado, color blanco, placa 6310 PNL, a 20 metros de la carretera al municipio de Colpa Bélgica. Este motorizado fue alquilado por el joven desaparecido y sería el mismo que conducía antes de que se perdiera su rastro.

La madre del desaparecido denunció que su hijo salió de casa el martes a las 16:00 para reunirse con un hombre identificado como Yerko Iriarte, con quien mantenía una deuda económica. Cerca de las 23:00, comunarios alertaron a la Policía sobre el vehículo incendiado, pero en su interior no había nadie.

El último registro del celular de Lorgio lo ubica en la zona del Urubó, por lo que la policía continúa con allanamientos y operativos de búsqueda para esclarecer el caso y dar con los responsables.

 

