Villa Ingenio lista para una fiesta futbolera: entradas agotadas para el partido de la selección

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) confirmó que no queda ni un solo boleto para el esperado encuentro en Villa Ingenio (El Alto). Con la logística y la seguridad coordinadas al detalle, la expectativa por ver a la selección en acción está al máximo.

Villa Ingenio será el escenario de una verdadera fiesta deportiva. José Claure, gerente de marketing de la FBF, informó que todas las entradas para el partido están agotadas y que se han tomado las previsiones necesarias para garantizar la seguridad y la comodidad de los hinchas.

“Estamos listos, la logística está totalmente coordinada con la Policía, la Alcaldía y todas las entidades colaboradoras. Queremos que este evento sea una experiencia segura y memorable para todos”, aseguró Claure.

El ambiente es de optimismo total. La selección boliviana llega con la moral en alto, después de intensas jornadas de preparación y con el objetivo claro de sumar puntos decisivos en la eliminatoria.

Desde Barranquilla (Colombia), Mauricio “Chipi” Caballero, enviado especial, destacó el buen ánimo del plantel, que ha cumplido con todas las prácticas y llega completo al compromiso. “Los chicos están motivados y concentrados. Queremos regalarle una alegría al país”, señaló Claure.

Además, la FBF confirmó que octubre y noviembre traerán más emociones: partidos internacionales, la final sudamericana y el Mundial Sub-17, en lo que será un cierre de año histórico para el fútbol boliviano.

El Match Day está cada vez más cerca y Villa Ingenio ya palpita la pasión del fútbol con estadio lleno, seguridad garantizada y una hinchada que promete dejarlo todo en las tribunas.

