VIDEO: ¡Ardieron en llamas! Así fue el impactante accidente en Villa Tunari

Las imágenes son estremecedoras. El video captado esta mañana en Villa Tunari muestra el instante exacto en que una vagoneta invadió carril y choca de frente contra un camión Nissan Condor. Segundos después, una chispa y el combustible derramado provocan un incendio que consume ambos vehículos y cobra la vida del conductor del automóvil.

El trágico hecho ocurrió cerca de las 6:30 de este miércoles en el Trópico de Cochabamba. La Policía informó que el automóvil, una vagoneta Caldina, perdió el control y colisionó frontalmente contra el camión. “Consecuencia de esta colisión, ambos vehículos se incendiaron inmediatamente. Lamentablemente, el conductor de la vagoneta falleció calcinado y aún no ha sido identificado”, indicó el comandante departamental de la Policía, Cnl. Edson Claure.

Las imágenes difundidas por Notivisión muestran el momento exacto del impacto y cómo, en cuestión de segundos, las llamas envuelven ambos motorizados debido a que la vagoneta transportaba gasolina. El combustible se derramó tras el choque y el fuego se propagó de forma inmediata, mientras testigos intentaban controlar las llamas en vano.

El camión sufrió graves daños en la cabina, aunque su conductor logró salir ileso. Los restos calcinados de ambos vehículos fueron trasladados al retén de Tránsito para las investigaciones y peritajes correspondientes.

Este accidente ha reavivado el debate sobre el peligro del transporte de combustible en vehículos particulares y la falta de control en las rutas del Trópico cochabambino.

