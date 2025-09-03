Cochabamba productiva: avicultores, lecheros y apicultores impulsan la economía del corazón de Bolivia

Cochabamba, conocida como el corazón productivo de Bolivia, es hoy protagonista de un homenaje especial por su aporte económico y social. En este departamento, la avicultura, la lechería y la apicultura no solo mueven la economía local, sino que también abastecen a gran parte del país, generando empleo, desarrollo y oportunidades.

Con su ubicación estratégica y diversidad ecológica, Cochabamba se ha consolidado como uno de los principales productores de alimentos en Bolivia. El sector avícola, con más de 114 granjas registradas en la Asociación de Avicultores (ADA), abastece principalmente al occidente del país.

“El pollo cochabambino es muy apreciado en el occidente, pues más del 67% de nuestra producción va a esa región. Se distingue por su tamaño y su textura única”, señaló Iván Carreón, representante de ADA.

La lechería, con fuerte presencia en los valles cochabambinos, se ha convertido en otro pilar económico. “Somos el segundo productor más grande del país. Aquí la producción es un trabajo familiar, con leche de alta calidad gracias al tipo de ganado y la alimentación que reciben”, destacó Marco Terán, ejecutivo de Apli.

La apicultura, por su parte, encuentra en la geografía diversa de Cochabamba la posibilidad de producir miel todo el año. “Tenemos una gran variedad de mieles: cristalizadas, claras, oscuras y fluidas, dependiendo de la floración y la zona. Cochabamba siempre ha sido líder en este sector”, explicó Ramón Morales, representante de Fedac.

Todos estos sectores forman parte de una cadena productiva que no solo garantiza la seguridad alimentaria, sino que también genera empleos directos e indirectos: desde productores, transportistas, jornaleros, hasta comercializadores.

El gobernador Humberto Sánchez resaltó el compromiso de los cochabambinos: “La producción avícola, lechera y apícola seguirá adelante. Si bien enfrentamos desafíos, con trabajo y dedicación lograremos superar cualquier obstáculo. Cochabamba es y seguirá siendo un orgullo productivo para Bolivia”.

Cochabamba, con su noble trabajo y espíritu emprendedor, demuestra que el verdadero motor del desarrollo está en las manos de quienes producen con esfuerzo y pasión.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play