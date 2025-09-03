TEMAS DE HOY:
Devastadora nevada en Cocapata deja 13 mil hectáreas afectadas y más de 600 familias damnificadas

Se coordina el envío de veterinarios para atender a los animales sobrevivientes y se planifica ayuda humanitaria.

Ligia Portillo

03/09/2025 13:51

Devastadora nevada en Cocapata deja 13 mil hectáreas afectadas y más de 600 familias damnificadas. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Una intensa y persistente nevada ha dejado en crisis al municipio de Cocapata, donde al menos 13.000 hectáreas quedaron cubiertas por nieve, afectando gravemente a 672 familias de 22 comunidades.

El responsable de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Gobernación, Ramiro López, informó que la emergencia también ha causado la muerte de 671 cabezas de ganado camélido, uno de los principales medios de subsistencia para las familias de la región.

“El evento continúa y, según los sistemas de alerta temprana, la nevada podría prolongarse durante los próximos días”, advirtió López.

Las autoridades ya realizan una evaluación detallada para determinar si los sembradíos también resultaron afectados, y no descartan declarar emergencia o desastre dependiendo de la magnitud de los daños.

Asimismo, se coordina el envío de veterinarios para atender a los animales sobrevivientes y se planifica ayuda humanitaria en conjunto con el Gobierno central para las familias damnificadas.

 

