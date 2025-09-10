TEMAS DE HOY:
Policial

Difunden video de la presunta ejecución de Lorgio Saucedo; aún no hallan el cuerpo

Las imágenes fueron halladas en el celular de un detenido que confesó el crimen. El cuerpo de Saucedo aún no ha sido encontrado, pero los operativos continúan en la zona de Coloradillo.

Naira Menacho

10/09/2025 19:37

Foto: RR.SS.
Santa Cruz

Este miércoles se dio a conocer un video que mostraría la ejecución de Lorgio Saucedo, reportado como desaparecido desde el pasado 2 de septiembre. Hasta el momento, las autoridades no han encontrado el cuerpo, pero las labores de búsqueda continúan en la zona de Coloradillo, municipio de Warnes, donde se presume ocurrió el crimen.

En las imágenes, se observa a un hombre maniatado y sentado en una silla, que es acribillado. El video fue grabado por uno de los atacantes con un teléfono celular.

 

 

Aunque el video muestra un asesinato, no es posible confirmar visualmente si la víctima es Saucedo, debido a la distancia y baja calidad de la grabación. Sin embargo, algunas frases pronunciadas por los agresores apuntarían a que se trataría de sicarios extranjeros.

Un detenido confesó y portaba el video

Durante los operativos policiales, fue aprehendido Yerko J.I., quien según la investigación habría confesado su participación en el crimen. El video del presunto asesinato fue hallado en su celular.

Según datos oficiales, Lorgio Saucedo Méndez tenía un amplio historial delictivo, con 52 antecedentes penales por delitos como estafa agravada, secuestro y estelionato.

 

 

