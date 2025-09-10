Continúa la búsqueda de Lorgio Saucedo: Policía desmiente hallazgo de su cuerpo

La Policía Boliviana desmintió este miércoles la supuesta aparición del cuerpo de Lorgio Saucedo, desaparecido desde el pasado 2 de septiembre, tras la circulación de versiones en redes sociales que aseguraban su hallazgo en la localidad de La Guardia, Santa Cruz.

El teniente coronel Ademar Flores, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Guardia, explicó que varias unidades policiales se desplazaron hasta la zona tras conocerse la denuncia. Sin embargo, luego de los operativos correspondientes, se confirmó que la información era falsa.

“Informar a la ciudadanía que en horas de la mañana estaría circulando en redes sociales una información de que posiblemente se habría encontrado el cuerpo del señor Lorgio Saucedo. La Felcc realizó operativos para poder corroborar dicha información y podemos indicar que se trataría de una denuncia falsa. En tal efecto, no habría sido encontrado el cuerpo”, declaró Flores.

La autoridad instó a la población y a los medios a actuar con responsabilidad antes de difundir datos no verificados, debido al impacto que generan tanto en la investigación como en los familiares de la víctima. “Debemos ser responsables al emitir información, verificar, ya que estaríamos desinformando a la ciudadanía y también por respeto a la familia doliente”, sostuvo.

Actualmente, la Felcc mantiene bajo resguardo un hangar en el que se presume Saucedo pudo haber sido victimado, mientras continúan los rastrillajes en distintos puntos de Santa Cruz.

Lorgio Saucedo fue visto por última vez el 2 de septiembre. A más de una semana de su desaparición, la incertidumbre persiste y las autoridades intensifican los operativos en busca de respuestas.

