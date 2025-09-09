Video: "Quiero ver vivo a mi hijo", dijo la madre de Lorgio Saucedo, negando nexos con el narcotráfico

Ana María Méndez, madre de Lorgio Saucedo, este martes en una entrevista realizada en Red Uno, afirmó que no tiene la certeza de que su hijo esté muerto, pese a que los presuntos secuestradores afirmaron que le quitaron la vida.

“Es demasiado duro, hay muchas conjeturas de que fue acribillado, de que lo picaron, que le metieron en ácido, pero no se sabe a ciencia cierta si mi hijo está muerto. Mi corazón no tiene paz, mi familia y yo vivimos momentos de angustia, hasta que vea el cuerpo de mi hijo, no tendré certeza de que él verdaderamente está muerto”, manifestó la madre de Lorgio.

La madre de Lorgio Saucedo, señaló que toda la información se tergiversó y negó que su hijo estuviera involucrado en hechos de narcotráfico como señala una hipótesis, efectuada por la Policía Boliviana que sería la presunta causa de su asesinato.

Señaló que su hijo, sí tenía algunos problemas, como una deuda entre Yerko, el autor confeso del presunto crimen de Lorgio, pero agregó que no estuvo involucrado en hechos de narcotráfico, y dijo que hoy las autoridades buscan otros elementos, y no se centran en buscar el cuerpo.

“Yerko le debía a Lorgio, mi hijo tenía compromisos y requería que esta persona le cancele para cumplir sus compromisos, salió de casa confiado, a hacer cuentas con él, porque él (Yerko), le aseguró que le iba a cancelar”, afirmó Méndez.

La madre de Lorgio señaló que, como madre, tiene la certeza de que su hijo no estaba ligado al narcotráfico, y aclaró que él vendía vehículos, y tenía también algunas deudas, calificó de irresponsable las declaraciones realizadas por autoridades policiales, de ligar el caso de su hijo al narcotráfico, sin tener una certeza sobre el hecho.

Existen muchas cuestionantes tras la desaparición de Lorgio Saucedo. El pasado 4 de septiembre el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó en conferencia de prensa que Lorgio Saucedo Méndez, quien se encontraba desaparecido desde el 2 de septiembre en Santa Cruz, fue asesinado.

“Hace algunos días se ha dado a conocer a la población sobre un hecho denunciado de desaparición de un ciudadano como es Lorgio Saucedo Méndez, la naturaleza de este hecho ha sido catalogada como asociación delictuosa, el hecho ha sido denunciado a la policía el 2 de septiembre, por un familiar”, manifestó Ríos en aquella oportunidad.

Ríos señaló que Saucedo cuenta con múltiples antecedentes policiales, que suman 52 casos aperturados que van desde estafa, robo, robo agravado, transportación ilícita de armas de fuego, entre otros.

La información sobre el fallecimiento había sido confesada por el presunto autor del hecho, quien fue capturado e identificado como Yerko Iriarte. Tras la confesión la Fiscalía y la Policía iniciaron trabajos de búsqueda del cuerpo, sin tener por el momento ningún resultado.

Iniciaron investigación en un hangar en Warnes en Santa Cruz, y realizaron varias pericias, encontrando sangre, ahora se analiza si esa sangre pertenece a Lorgio Saucedo, los resultados se emitirán el próximo lunes, el caso aún se encuentra en investigación.

Mira la programación en Red Uno Play