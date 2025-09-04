Familia de Lorgio Saucedo denuncia amenazas de muerte y se niega a detener la búsqueda

La madre de Lorgio Saucedo, un hombre de 37 años reportado como desaparecido desde el 2 de septiembre, denunció que ella y sus hijas han recibido amenazas de muerte por parte de desconocidos para que detengan la búsqueda.

Ana María Méndez, madre de Lorgio, declaró a los medios que los amenazaron de muerte y les dijeron que "dejen de buscar a Lorgio porque las próximas víctimas vamos a ser yo o mis hijas". A pesar de la intimidación, la mujer se ha mostrado firme y decidida a no claudicar. "Así me amenacen... no voy a parar de buscarlo, porque necesito y tengo derecho de saber si mi hijo está vivo o muerto", aseguró.

Saucedo desapareció luego de enviar un audio a su esposa, en el que le advertía que, si algo le sucedía, el responsable sería Yerko Iriarte, a quien se dirigía a recoger. En el audio, Lorgio explicaba que se encontraría con Iriarte por una deuda pendiente.

Iriarte, junto a otras tres personas, ha sido aprehendido por el caso. Las autoridades revelaron que este confesó haber asesinado a Lorgio por una deuda de 300 mil dólares, aunque el móvil del crimen podría estar ligado a un "volteo" de droga de 450 kilos o a la venta de vehículos, según fuentes policiales.

A pesar de la confesión y los intensos operativos de búsqueda en la zona norte de Santa Cruz, el cuerpo de Lorgio Saucedo aún no ha sido encontrado. Adicionalmente, se investiga la relación de los detenidos con otros asesinatos en la región.

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó que Saucedo tenía un largo historial con la justicia, con 52 casos abiertos por delitos que van desde estafa y robo hasta porte ilícito de armas.

La madre de Lorgio confirmó la existencia de una deuda entre su hijo y Yerko Iriarte. También se refirió al vehículo calcinado en el que viajaba su hijo, señalando que la Policía confirmó que era su automóvil, pero afortunadamente no se encontraron restos humanos.

