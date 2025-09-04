“No sabemos si está vivo o muerto”: madre denuncia desaparición de Lorgio Saucedo

La familia de Lorgio Saucedo Méndez denunció este miércoles ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) su desaparición, ocurrida la tarde del martes 2 de septiembre, cuando se dirigía a cobrar una deuda.

Saucedo, dedicado a la compra y venta de vehículos, salió de su casa rumbo al Urubó. Horas después, envió un audio a su pareja en el que advertía que su vida corría peligro.

“Estoy con el corazón hecho pedazos, responsabilizo a Yerco J. I. M., él fue la última persona que estuvo con mi hijo, después ya no volvió a su casa”, declaró su madre, Ana María Méndez.

La madre relató que, movida por la preocupación, acudió a la empresa donde Saucedo alquiló un vehículo. El motorizado fue hallado completamente calcinado en el municipio de Colpa Bélgica, aunque sin rastros del desaparecido.

“No sabemos si estará vivo o muerto. Estoy confiando en Dios que aparezca vivo, pero si no, que podamos darle cristiana sepultura”, expresó entre lágrimas.

La familia también reveló que, tras la desaparición, recibieron mensajes de supuestos ciudadanos extranjeros, quienes les escribieron que Lorgio “ya está en un mejor lugar”.

El caso cobró notoriedad porque el padre del desaparecido es hijo de Lorgio Saucedo Jiménez, asesinado en 2020. Además, el presunto autor intelectual de ese crimen fue acribillado el 21 de agosto de 2025 en la avenida Busch, junto a otro ciudadano.

La Policía y la Fiscalía investigan el hecho bajo estricta reserva.

