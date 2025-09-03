Una vagoneta de lujo fue hallada calcinada en la ruta a Colpa Bélgica; la Felcc investiga el hecho

Un motorizado de lujo fue hallado completamente calcinado este miércoles en la ruta hacia Colpa Bélgica, a 28 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El hallazgo movilizó a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), que inició las diligencias para determinar las causas del incendio y posibles vínculos delictivos.

El vehículo fue encontrado en plena vía, entre los Matorrales, y una grúa procedió a su levantamiento para trasladarlo a la ciudad. Peritos forenses de la Policía realizarán estudios técnicos para establecer si el motorizado estuvo involucrado en algún acto ilícito.

Según fuentes policiales, el vehículo había sido alquilado por una persona que se encuentra desaparecida desde la noche del martes. La familia de la persona desaparecida había acudido previamente a la Felcc para formalizar la denuncia, aunque no pudieron completar el trámite ese mismo día.

Vecinos del lugar declararon haber visto llamas durante la noche, lo que permitió a los investigadores recolectar evidencias en la escena. Hasta el momento, no se registran aprehendidos, pero las autoridades continúan tomando declaraciones y buscando testigos que puedan aportar información sobre el hecho.

El hallazgo del vehículo coincide con un contexto de preocupación por hechos violentos en la región norte de Santa Cruz, y las investigaciones seguirán en curso para esclarecer las circunstancias que llevaron a la incineración total del motorizado.

Las autoridades esperan brindar mayores detalles en las próximas horas una vez que concluyan las pericias técnicas y se avance en la búsqueda de la persona desaparecida.

Mira la programación en Red Uno Play