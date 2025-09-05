Desaparición de Lorgio Saucedo: confiesan su asesinato, hallan auto calcinado y aprehenden a 4 sospechosos

La incertidumbre marca el caso de Lorgio Saucedo, de 36 años, desaparecido desde el 2 de septiembre. Aunque Yerko Iriarte, uno de los cuatro detenidos, confesó que Saucedo fue asesinado, el cuerpo todavía no ha sido hallado.

Según la denuncia de la familia, Saucedo habló por última vez con su esposa antes de reunirse con Iriarte para cobrar una supuesta deuda de 300 mil dólares. De acuerdo con informes policiales, este monto podría estar vinculado a narcotráfico o venta de vehículos.

La mujer recibió además un audio en el que Saucedo señalaba que, si algo le ocurría, Iriarte sería responsable.

Vehículo calcinado y amenazas de muerte

El 3 de septiembre, un día después de su desaparición, el vehículo que conducía Saucedo fue hallado calcinado en Colpa Bélgica. El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó que el automóvil había sido alquilado por Iriarte.

La madre de la víctima, Ana María Méndez, denunció que el auto fue incendiado para borrar pruebas y aseguró que la familia recibió amenazas de muerte.

“Nos dijeron que dejemos de buscar a Lorgio porque las próximas víctimas vamos a ser yo o mis hijas”, declaró Méndez.

Cuatro aprehendidos y operativos policiales

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, confirmó la aprehensión de cuatro personas, incluido Iriarte, quienes serán presentados ante un juez cautelar.

Paralelamente, la Policía realizó allanamientos en Warnes, donde se hallaron siete avionetas y una caleta presuntamente usada para almacenar droga. Aunque no hay un vínculo directo con el caso Saucedo, las investigaciones continúan.

El ministro reveló que Saucedo tenía 52 antecedentes policiales, entre ellos estafa, robo y porte ilícito de armas. Sin embargo, aseguró que la búsqueda del cuerpo en la zona norte de Santa Cruz se mantiene como prioridad para esclarecer el caso.

