Ministerio Público realizará microaspirado a siete avionetas secuestradas tras balacera en Warnes

Las aeronaves fueron halladas en un hangar de El Coloradillo, Santa Cruz, durante un operativo vinculado al secuestro de Lorgio Saucedo.También se incautaron armas.
04/09/2025 17:42
El Ministerio Público informó que se realizará un microaspirado a siete avionetas encontradas en un hangar de la comunidad El Coloradillo, en Warnes, durante un operativo policial relacionado con la desarparición de Lorgio Saucedo.
La balacera se registró este jueves, cuando agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) fueron interceptados por un grupo de sujetos fuertemente armados.
El fiscal asignado al caso, Julio César Porras, detalló que el hallazgo ocurrió durante la madrugada, cuando efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) llegaron al hangar para apoyar las pesquisas.
Hallan también armas en el operativo
Según Porras, el hallazgo se produjo mientras se avanzaba en otra investigación. “Hemos investigado desde temprano, hemos encontrado las avionetas y también hemos hecho un rastrillaje, encontrando siete metralletas, las cuales se entregaron a la fiscal de armas para los procedimientos correspondientes”, señaló.
