Ministerio Público realizará microaspirado a siete avionetas secuestradas tras balacera en Warnes

El Ministerio Público informó que se realizará un microaspirado a siete avionetas encontradas en un hangar de la comunidad El Coloradillo, en Warnes, durante un operativo policial relacionado con la desarparición de Lorgio Saucedo.

La balacera se registró este jueves, cuando agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) fueron interceptados por un grupo de sujetos fuertemente armados.

El fiscal asignado al caso, Julio César Porras, detalló que el hallazgo ocurrió durante la madrugada, cuando efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) llegaron al hangar para apoyar las pesquisas.

Hallan también armas en el operativo

Según Porras, el hallazgo se produjo mientras se avanzaba en otra investigación. “Hemos investigado desde temprano, hemos encontrado las avionetas y también hemos hecho un rastrillaje, encontrando siete metralletas, las cuales se entregaron a la fiscal de armas para los procedimientos correspondientes”, señaló.

Hasta el momento, se desconoce la propiedad del hangar y de las aeronaves, pero la Fiscalía abrió un proceso de investigación para esclarecer los hechos. “Tenemos en este momento las siete avionetas, se va a hacer microaspirado y se ha abierto inmediatamente la investigación”, detalló Porras.

Mira la programación en Red Uno Play