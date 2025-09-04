Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), con apoyo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y del Ministerio Público, descubrieron durante la madrugada de este jueves un hangar clandestino en la comunidad Coloradillo, en el municipio de Warnes, donde se habrían ocultado caletas presuntamente utilizadas para almacenar drogas.

Hallan caletas de droga y secuestran siete avionetas tras balacera. FOTO: NTV/RED UNO.

Según testimonios de comunarios, durante el operativo se escucharon disparos, aunque las autoridades aún no han confirmado oficialmente estos hechos. La intervención se realizó en el marco de la investigación por el secuestro y asesinato de Lorgio Saucedo Méndez, ocurrido el pasado 2 de septiembre en la zona del Urubó, cuya muerte fue confirmada por el ministro de Gobierno.

Durante la requisa del hangar, los policías encontraron al menos siete aeronaves en proceso de reparación.

Las autoridades indicaron que este operativo forma parte de un esfuerzo coordinado para desarticular redes de tráfico de drogas y esclarecer crímenes vinculados con el secuestro y asesinato de Saucedo. La Felcc y la Felcn continúan con las investigaciones para determinar la magnitud de las actividades ilícitas desarrolladas en el hangar clandestino.

