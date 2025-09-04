Hallan armas de uso militar y posible ruta de escape de presuntos narcos tras ataque a tiros en Warnes

Un operativo policial ejecutado este jueves en un hangar en la comunidad Coloradillo, en el municipio de Warnes, terminó con el hallazgo de nueve armas de grueso calibre y de uso militar, así como un hueco en la malla perimetral que, según las primeras investigaciones, habría servido como vía de escape para los presuntos narcotraficantes que participaron en la balacera registrada esta mañana.

El operativo se realizó como parte de la búsqueda de los restos de Lorgio Saucedo, un hombre que estaba reportado como desaparecido.

Al llegar al lugar, efectivos de la Felcn fueron recibidos a tiros por desconocidos, lo que desató un enfrentamiento que obligó a desplegar un contingente reforzado, con apoyo terrestre y aéreo, incluyendo un helicóptero que realizó un rastrillaje en la zona norte del hangar y las inmediaciones del río Piraí.

La Policía se encuentra realizando intensas labores para identificar a los sujetos que atacaron a los efectivos y determinar el paradero de los involucrados. Mientras tanto, el Ministerio Público procedió a precintar el lugar y se aguarda un informe oficial por parte de las autoridades correspondientes.

