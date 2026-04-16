“Mi nuera y mi nieto tuvieron que salir de Bolivia”: Madre de Lorgio Saucedo denuncia amenazas

La madre de Lorgio Saucedo, Ana María Méndez, denunció públicamente que recibe amenazas constantes por parte de personas que presuntamente estarían vinculadas con la muerte de su hijo, situación que ha obligado a parte de su familia a abandonar el país por motivos de seguridad.

Según su testimonio, la esposa de Saucedo y su hijo menor de edad se vieron forzados a salir de Bolivia tras recibir intimidaciones directas. Méndez aseguró que las amenazas incluían advertencias contra la integridad del niño, lo que generó temor y precipitó su salida.

“Mi nuera y mis nietos tuvieron que irse de Bolivia, ellos no están acá por seguridad. Mi nuera era amenazada con que le iba a pasar algo a mi nieto”, manifestó.

La madre también señaló que, incluso antes del fallecimiento de su hijo, ya existían antecedentes de amenazas. En ese contexto, mencionó a Yerko Iriarte como una de las personas involucradas en dichas intimidaciones.

En relación al proceso judicial, Méndez cuestionó la actuación de las autoridades tras conocerse que el principal acusado habría dado positivo a la prueba de guantelete en ambas manos. A pesar de ello, indicó que la jueza Anaís Áñez dispuso su liberación, decisión que genera preocupación en la familia.

No obstante, informó que el Ministerio Público amplió la imputación en contra del acusado por el delito de asesinato. Asimismo, confirmó que la audiencia fue programada para el próximo 24 de abril a las 11:00 en el juzgado octavo.

“Yo sigo aquí, sigo firme, pero necesito garantías. Pedimos justicia y seguridad para toda mi familia”, expresó Méndez.

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