EEUU levanta las sanciones al Banco Central de Venezuela

La medida, anunciada por el Departamento de Tesoro, también incluye al Banco de Venezuela, al Banco Digital de los Trabajadores, al Banco de Tesoro y cualquier entidad en la que alguna de estas instituciones tenga participación directa o indirecta de un 50 % o más.

La Oficina de Control de Activos del Tesoro (OFAC) emitió a su vez una licencia que permite las «transacciones comerciales» con el Gobierno de Venezuela, con autorización previa de Washington.

Estas nuevas directrices llegan menos de dos semanas después de que EE.UU. retirara a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, de su lista de sancionados y suponen un paso más en el deshielo de relaciones entre Washington y Caracas.

Sin estas restricciones, las principales instituciones bancarias venezolanas podrán entrar de nuevo al sistema financiero estadounidense y operar legalmente con el dólar.

Tras el arresto en Caracas de Nicolás Maduro en una intervención militar por parte de EE.UU. a principios de año el Gobierno de Donald Trump ha ido normalizando las relaciones diplomáticas con el país caribeño, que rompieron en 2019.

En paralelo, Washington también ha ido levantando las estrictas sanciones económicas a las que había sometido a Caracas, bajo el anterior mandato de Trump (2017-2021) en una estrategia para intentar presionar la salida de Maduro.

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