¿Martins o Villegas? Néstor Clausen analiza la polémica en el fútbol

El exfutbolista y entrenador Néstor Clausen analizó la polémica generada tras las declaraciones de Marcelo Martins contra el director técnico de la selección boliviana, Óscar Villegas, y consideró injusto responsabilizar al estratega por la eliminación de Bolivia rumbo al Mundial.

Clausen reconoció la trayectoria de Martins y su importancia histórica para la Verde, pero afirmó que sus recientes declaraciones fueron desafortunadas.

“Marcelo tiene una trayectoria importante, pero eso no le da lugar para decir lo que dijo”, sostuvo.

Sobre la decisión de no convocarlo para el repechaje, Clausen señaló que personalmente lo habría llevado como alternativa para los últimos minutos de partido, aunque aclaró que eso no significa que Bolivia hubiera clasificado con su presencia.

El exDT también defendió el trabajo de Óscar Villegas al frente de la selección y recordó que asumió cuando Bolivia ya estaba prácticamente eliminada.

“Óscar agarró la selección con seis partidos jugados y un solo triunfo. Ya estaba eliminada. Su trabajo fue más que bueno”, afirmó.

Clausen destacó además la renovación generacional impulsada por Villegas y consideró positiva la apuesta por jugadores jóvenes, aunque advirtió que el fútbol boliviano necesita cambios estructurales más profundos.

“En Bolivia hay talento, pero falta trabajar mejor la formación y exigir más a los jugadores jóvenes”, remarcó.

Finalmente, pidió no sobredimensionar el conflicto entre Martins y Villegas, señalando que este tipo de discusiones no solucionan los problemas de fondo del fútbol nacional.

“Estas discusiones no van a mejorar el fútbol boliviano. Hay cosas mucho más importantes que debatir”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play