Mercado laboral demanda profesionales con competencias digitales y habilidades blandas

El mercado laboral ha cambiado de forma acelerada.. Ya no basta con obtener un título universitario; hoy las empresas buscan profesionales integrales, capaces de combinar conocimientos técnicos con habilidades humanas, dominio digital y capacidad de adaptación. En este nuevo escenario, los egresados deben responder a exigencias cada vez más complejas y dinámicas.

Ronald Bedregal, el director de la carrera de Ingeniería Económica de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), explica que la formación profesional debe ir más allá de lo académico: “Hay varios elementos que hay que tomar en cuenta desde el punto de vista laboral, para cualquier egresado de una casa superior de estudios. Estamos hablando de habilidades blandas y habilidades duras. Adicionalmente al bagaje teórico-conceptual que se enseña en las universidades tradicionalmente”. Esto refleja una realidad evidente, que el conocimiento teórico es importante, pero insuficiente sin competencias prácticas y sociales.

Entre las habilidades más valoradas destacan la comunicación efectiva, el trabajo en equipo y la empatía. “Estamos hablando de habilidades como la comunicación efectiva, todo el tema del significado de la empatía, del relacionamiento del profesional con el medio ambiente, desde el punto de vista del contacto cuando va a egresar de la universidad”, destaca el académico.

Las competencias desarrolladas permiten a los profesionales interactuar en entornos laborales diversos y adaptarse a contextos cambiantes. A ello se suma la creciente importancia de las competencias digitales.

El manejo de herramientas digitales, el análisis de datos y el conocimiento básico de inteligencia artificial se han vuelto indispensables. “A ello sumamos, por ejemplo, la programación, el tema de la capacidad que tiene el egresado, el estudiante, de programar aplicaciones, programar páginas web y todo el tema de la digitalización”, añade Bedregal.

Estas habilidades no solo amplían las oportunidades laborales, sino que permiten a los egresados innovar y generar soluciones concretas.

El dominio de idiomas, especialmente el inglés, también se consolida como una habilidad clave para el desarrollo laboral. Según Bedregal, a través de estudios del Observatorio Nacional del Trabajo (ONT) de Unifranz, identificaron que el conocimiento de este idioma como un factor determinante en la empleabilidad de los estudiantes. Además, facilita el acceso a información global y permite competir en mercados internacionales.

Sin embargo, el mercado laboral actual no solo demanda habilidades técnicas y lingüísticas, sino también la capacidad de “materializar” ideas. Las empresas valoran profesionales capaces de transformar conocimientos en productos, servicios o soluciones tangibles. Esto implica experiencia práctica, participación en proyectos reales y una comprensión clara de las necesidades del entorno.

De la misma manera, se exige adaptabilidad y aprendizaje continuo. Cuando la tecnología y las normativas evolucionan constantemente, los egresados de las casas superiores deben actualizarse de manera permanente.

Otro aspecto relevante es la comunicación de ideas. No basta con desarrollar soluciones innovadoras; es necesario saber presentarlas de manera clara y comprensible. La aceptación social de proyectos depende, en gran medida, de cómo se transmiten al público, lo que refuerza la importancia de las habilidades blandas.

Pese a estas exigencias, los egresados enfrentan desafíos importantes. Existe una brecha entre la formación universitaria y las demandas del mercado, donde muchas veces predomina la teoría sobre la práctica. Asimismo, la alta competencia y las limitadas oportunidades laborales dificultan la inserción profesional, especialmente para quienes no cuentan con experiencia previa, una experiencia práctica.

En este contexto, el perfil del egresado ideal ha evolucionado hacia un “agente de soluciones”: un profesional capaz de integrar conocimientos técnicos, habilidades humanas y herramientas digitales para resolver problemas reales. Las empresas buscan personas que no solo ejecuten tareas, sino que aporten valor, innoven y se adapten a los cambios.

En definitiva, el mercado laboral boliviano exige profesionales completos, con una visión integral y orientados a resultados. La clave para destacar radica en combinar formación académica, formación práctica y desarrollo personal, entendiendo que el aprendizaje no termina con la graduación, sino que es un proceso continuo a lo largo de toda la vida profesional.

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