Transporte urbano bloquea Punata y tapia la Alcaldía por conflicto de rutas

El transporte urbano de Punata instaló este miércoles múltiples puntos de bloqueo en los accesos al municipio y procedió a tapiar la Alcaldía, en protesta por el funcionamiento de líneas que consideran irregulares.

La medida responde al rechazo del sector a la creación de nuevas rutas que operarían de manera ilegal. El secretario ejecutivo del Transporte Urbano de Punata, Ariel Saavedra, señaló que no recibieron respuesta a la solicitud de reunirse para tratar el tema con las autoridades municipales.

“Nosotros hemos hecho una solicitud referente a la reunión que se llevó el 8 de abril para la anulación del acta. No hemos tenido una respuesta favorable hacia el transporte. Queremos evitar problemas y pedimos disculpas a la población. Nuestras autoridades no nos están dando una respuesta adecuada”, expresó.

Puntos de bloqueo

De acuerdo con el dirigente, la protesta incluye al menos 18 puntos de bloqueo, lo que mantiene cercado al municipio en la región del Valle Alto de Cochabamba. “Hay aproximadamente 18 puntos de bloqueo. No hay acceso a Punata, está cercado lamentablemente”, afirmó.

Asimismo, Saavedra indicó que no existe diálogo con las autoridades. “No hemos tenido contacto para evitar esta situación. Solo hemos recibido una respuesta no favorable. Vamos a esperar hasta la tarde, ya que no hemos podido comunicarnos con ninguna autoridad. Esperamos una respuesta favorable, al menos para instalar una reunión”, agregó.

La medida genera perjuicios en la circulación y actividades en el municipio, mientras el sector aguarda la convocatoria a un diálogo para resolver el conflicto.

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