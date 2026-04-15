El pasajero 700 millones del Teleférico recibirá un premio especial: ¿de qué se trata?

La cuenta regresiva ya comenzó. Esta semana, Mi Teleférico alcanzará una cifra histórica: su pasajero número 700 millones.

Y quien tenga la suerte de ser identificado por el sistema no solo quedará en la historia, sino que además recibirá un premio soñado.

¿Qué ganará el pasajero 700 millones?

El usuario ganador recibirá:

Un viaje para dos personas a Río de Janeiro con cinco noches de hospedaje

Un canastón con productos Michelline

Artículos para el hogar

Una tarjeta personalizada de Mi Teleférico con 700 viajes libres durante un año

La entrega oficial de los premios se realizará el 30 de abril en la Estación Central de la Línea Roja.

¿Cómo se elegirá al ganador?

Según explicó Lucía Zalles, el sistema identificará automáticamente al pasajero 700 millones mediante la plataforma tecnológica CMI Web, que monitorea en tiempo real los ingresos a través de los molinetes.

Para poder ganar, el usuario deberá ser titular de la tarjeta con la que realizó el ingreso, ya sea física o virtual mediante la app Yala.

Una cifra histórica

Desde Mi Teleférico destacaron que alcanzar los 700 millones de pasajeros refleja la confianza de la población en este sistema de transporte.

“Es una forma de retribuir la fidelidad de nuestros usuarios”, afirmó Christian Eduardo.

La promoción estará vigente hasta el 30 de abril y genera expectativa entre miles de personas que, desde esta semana, podrían convertirse en el usuario más afortunado del sistema.

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