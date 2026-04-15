Tras ampliación, choferes de Oruro piden resarcimiento indefinido

Mientras Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunció la ampliación por un mes del registro para el resarcimiento por la "gasolina desestabilizada", la Federación Departamental de Choferes San Cristóbal de Oruro manifestó su rotundo rechazo a los límites de tiempo. Su máximo dirigente, Lucio Méndez, calificó la situación actual como una "pandemia mecánica" provocada por el Estado.

"Los talleres están colapsados"

Méndez realizó una cruda comparación entre la crisis sanitaria de 2019 y los daños actuales a los motores debido a la mala calidad del combustible. Según el dirigente, el impacto económico para el transportista es devastador debido a la especulación en repuestos y mano de obra.

"Con esta pandemia, puedo decir con la mala calidad de combustible que el Estado nos está provisionando, ha provocado enormes perjuicios... Los talleres de mecánica están colapsados en el departamento de Oruro hoy por hoy", afirmó Méndez.

El dirigente detalló que el costo de un juego de válvulas subió de Bs 550 a Bs 1.850, mientras que la mano de obra de un mecánico pasó de Bs 850 a Bs 1.970.

Exigencia de resarcimiento indefinido

Pese a que la estatal petrolera reportó el desembolso de 11 millones de bolivianos a nivel nacional, la dirigencia de Oruro sostiene que esos recursos no han llegado a su región y rechazan que se ponga una fecha límite al proceso de registro (actualmente fijado hasta mayo).

"Acá tiene que resolverse el problema hasta el último vehículo que ha sido afectado. Es decir, con carácter indefinido. No pueden ponernos tiempos porque mire, hoy se han vuelto a sumar otros vehículos que continúan con este problema", sentenció el ejecutivo.

Méndez fue enfático al señalar la falta de resultados en su departamento: "Dentro de ese marco de los 2.000 vehículos que el Estado ha hecho conocer que ha cumplido, en Oruro no se ve ni uno, no ha llegado nada".

Burocracia y requisitos "absurdos"

Otro punto de conflicto son los requisitos exigidos por YPFB y la ANH, específicamente el registro del kilometraje y la vigencia del SOAT. Para el sector, estas solicitudes no tienen sentido técnico en el contexto de daños al motor.

Sobre el kilometraje: "Tenemos vehículos de modelos pasados donde ya no funciona el kilometraje... y en los de última generación industria china, son electrónicos y por algún descuido el conductor hace un cortocircuito y ya no funciona" .

Sobre el SOAT: "El SOAT cubre netamente a accidentes de tránsito. ¿Qué tiene que ver con el tema de daños a un motor? Todas esas cositas incomodan, seguimos dilatando este problema".

Finalmente, el sector transporte de Oruro ratificó su exigencia de retornar a la Gasolina Especial al 100% y eliminar el rótulo de "Gasolina Plus". Méndez denunció que, tras una inspección sorpresa, constataron que aunque circula gasolina especial, el cupo enviado a Oruro es insuficiente.

"Oruro requiere un cupo necesario alrededor de 518 m³ por día, pero hoy por hoy no están llegando a cubrir, por eso tenemos filas en las estaciones de servicio", concluyó, advirtiendo que el sector se mantendrá en estado de "resistencia".

Según YPFB, hasta este 14 de abril se tienen registrados 40.000 vehículos afectados a nivel nacional, cifra que contrasta con las observaciones de los gremios regionales que denuncian trabas burocráticas en el registro.

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