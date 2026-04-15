Con globos rosas y mucha emoción: así Marcela Gonzales reveló que espera una niña

La emoción se apoderó del set de El Mañanero cuando Marcela Gonzales reveló el sexo de su segundo bebé.

Y la gran protagonista del momento fue la pequeña Natalia, quien ingresó al estudio con globos rosados y confirmó que la familia crecerá con la llegada de una niña.

El emotivo momento se vivió en medio de una fiesta de revelación organizada en el set del programa, donde estuvieron presentes varios integrantes de la Familia Naranja y los conductores de El Mañanero.

Entre abrazos, sonrisas y mucha emoción, los presentadores celebraron la noticia y no dudaron en bromear con cariño.

“Los mejores tíos”, dijeron tras enterarse de que una nueva integrante llegará muy pronto a la familia.

Para Fernando Velásquez y Marcela, este tipo de momentos ya tienen un valor muy especial. En 2024, ambos también revelaron en vivo el sexo de su primera hija, convirtiendo estos anuncios en recuerdos inolvidables dentro del programa.

Visiblemente emocionada, Marcela aprovechó para agradecer el cariño que recibe cada día del público y de sus compañeros.

“Muchas gracias a todos por el cariño, son siete años que vivo en La Paz, aquí me estaba esperando mi familia”.

La noticia llenó de ternura a los seguidores del programa, que celebraron junto a Marcela, Fernando y Natalia la llegada de una nueva bebé a la familia.

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