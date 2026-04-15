Atención beneficiarios del PEPE: estos departamentos exigirán certificado de votación de segunda vuelta

Si todavía no cobraste el beneficio del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), hay un detalle importante que no puedes dejar pasar, especialmente si vives en regiones donde este domingo habrá segunda vuelta electoral.

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas confirmó que, para acceder al pago acumulado de hasta Bs 450, algunos beneficiarios deberán presentar de forma obligatoria el certificado de sufragio correspondiente a la segunda vuelta.

¿En qué departamentos se exigirá este requisito?

La medida aplicará en:

Santa Cruz

Beni

Tarija

Oruro

Chuquisaca

En estos cinco departamentos, desde el 19 de abril, será indispensable presentar el comprobante de votación de la segunda vuelta para poder cobrar el beneficio.

¿Cuánto se puede cobrar?

Los beneficiarios podrán recibir hasta Bs 450 en un solo pago.

El periodo habilitado para el cobro será del 4 de mayo al 19 de junio y no existirán restricciones por terminación de carnet o fecha de nacimiento.

Requisitos para cobrar el PEPE

Para acceder al beneficio, se deberá presentar:

Cédula de identidad vigente

Certificado de sufragio, según corresponda al departamento

En el resto del país seguirá siendo válido el certificado de sufragio de la primera vuelta. Sin embargo, en los cinco departamentos mencionados, el documento de la segunda vuelta será obligatorio.

La recomendación es clara: si vives en una de estas regiones, participa en la jornada electoral y guarda tu certificado. Ese documento será clave para acceder a tu beneficio.

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