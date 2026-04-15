Brunito Caveira dona costoso medicamento para ayudar al tratamiento de una paciente con cáncer

Brunito Caveira, la joven promesa boliviana del jiu-jitsu que ha cosechado glorias internacionales, decidió trasladar su espíritu de lucha desde el tatami hacia la solidaridad humana. El campeón entregó, personalmente el fármaco Tecentriq, una inmunoterapia valuada en 80.000 bolivianos, destinada a una paciente que enfrenta una dura batalla contra la enfermedad.

El padre de Brunito explicó que el medicamento fue adquirido originalmente en Argentina por el abuelo del deportista para un hermano que, lamentablemente, falleció antes de usarlo. "Tuvimos una reunión ayer y decidimos donar el medicamento a alguien que lo necesite", afirmó el progenitor al destacar que el pequeño atleta siempre manifiesta el deseo de ayudar a los demás.

Ciencia y costos inalcanzables

Los especialistas del oncológico señalan que estas terapias restauran la inmunidad para que el sistema inmunológico reconozca y ataque directamente las células tumorales. No obstante, el acceso es limitado debido a que un tratamiento completo en Bolivia "puede costar alrededor de 500 mil o 600 mil bolivianos por paciente", según advierten los médicos.

Una madre en busca de esperanza

La beneficiaria de este gesto es María Eugenia Núñez, quien a sus 36 años enfrenta una reincidencia agresiva de un cáncer que creía haber superado hace una década. "Es algo que se vuelve a revivir, el cabello se cae, nuevamente las operaciones", relató conmovida la paciente, cuya principal motivación para luchar es su única hija de 15 años.

Núñez recibirá la dosis cada 21 días para fortalecer su organismo frente a la cuarta quimioterapia programada para este 26 de abril. El medicamento actúa bloqueando una proteína específica, permitiendo que el cuerpo combata tumores que, de otro modo, serían invisibles para las defensas naturales de la paciente.

Un sueño de infraestructura médica

Más allá de esta entrega puntual, la visión del joven deportista trasciende los límites de la donación inmediata y se proyecta hacia una solución estructural. "Mi sueño es construir un hospital en Santa Cruz para los niños con cáncer", declaró Brunito, reafirmando que su mayor victoria no será una medalla, sino el bienestar de su comunidad.

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