Parotani vuelve a ser bloqueado y afecta viajes a La Paz y Oruro

Transportistas interdepartamentales reinstalaron este jueves el bloqueo en la zona del puente Parotani, en Cochabamba, interrumpiendo nuevamente el tránsito hacia el occidente del país. En el punto se reporta gran cantidad de camiones y buses varados.

El secretario ejecutivo del sector en Cochabamba, Cristian Mamani, informó que la medida fue retomada de forma indefinida ante la falta de respuesta de autoridades de la Gobernación y del Gobierno nacional.

“Desde ayer hemos esperado ser atendidos, pero no hubo respuesta. Ahora la medida es definitiva, ya no hay cuartos intermedios”, señaló.

Indicó además que el bloqueo se masificó y cuenta con la participación total de transportistas de Cochabamba, La Paz y Oruro. El sector exige respeto a sus rutas de trabajo y denuncia la operación de un sindicato interprovincial que no tendría registro legal en la Gobernación.

Asimismo, piden la destitución del viceministro de Transporte, al que acusan de permitir compromisos que afectarían al sector interdepartamental.

Los transportistas también denunciaron que nuevamente sufrieron ataques en el sector de Sayari y cuestionaron la falta de presencia policial, pese a compromisos previos.

Salidas desde la terminal

El bloqueo mantiene suspendidas las salidas de buses desde Cochabamba hacia Oruro y La Paz, afectando una de las principales rutas del país. Hasta el momento, no se ha instalado una mesa de diálogo para resolver el conflicto.

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