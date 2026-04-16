Cochabamba: riña entre reclusos en El Abra deja un herido

Un interno resultó herido tras una riña registrada al interior del penal de El Abra, considerado de máxima seguridad en Cochabamba.

El comandante departamental de la Policía, Alejandro Basto, dijo que el hecho se produjo entre dos reclusos que mantenían rencillas previas. Durante el enfrentamiento, uno de ellos utilizó un arma blanca y provocó una lesión en el cuello de su oponente.

“El reporte preliminar señala que hubo una pelea entre dos internos por conflictos anteriores. Uno de ellos hizo uso de un arma blanca y causó una herida en el cuello, por lo que el afectado fue trasladado a un centro médico”, acotó.

El jefe policial sostuvo que la lesión no sería de gravedad; sin embargo, el interno fue auxiliado de inmediato y se aguarda un informe médico oficial sobre su estado de salud.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), en coordinación con el Ministerio Público, inició las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades.

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