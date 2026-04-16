Un herido tras intento de atraco frustrado cerca del puente Cala Cala, Cochabamba

Un presunto delincuente resultó herido por impacto de bala luego de que la Policía frustrara un intento de atraco en inmediaciones del puente Cala Cala, en la ciudad de Cochabamba.

El comandante departamental de la Policía, Alejandro Basto, informó que los efectivos intervinieron en un caso tras identificar a dos sospechosos y explicó que durante el procedimiento, uno de ellos habría sacado un arma de fuego con la intención de atacar al uniformado, lo que obligó a un uniformado a hacer uso de su arma reglamentaria para neutralizar la amenaza.

“El oficial se identificó previamente y actuó conforme al procedimiento. Ante el riesgo, utilizó su arma de fuego para repeler el ataque”, explicó la autoridad policial.

El herido, señalado como uno de los presuntos delincuentes, fue trasladado a un centro de salud bajo custodia policial, mientras que su cómplice logró darse a la fuga.

La Policía activó el “plan Z” y desplegó operativos en la zona para dar con el segundo implicado. El caso se encuentra en etapa de investigación.

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