Investigan presunto secuestro de un joven de 18 años en Bulo Bulo: lo abandonaron horas después

Momentos de tensión se vivieron en Bulo Bulo tras el presunto secuestro de un joven de 18 años.

Según la denuncia, cinco hombres descendieron de un vehículo, interceptaron al joven y lo obligaron a subir por la fuerza antes de darse a la fuga.

La madre de la víctima reportó el hecho ante el Comando Regional de la Policía del Trópico, señalando que su hijo, conscripto de un regimiento de infantería, había sido retenido por hombres armados.

Tras la denuncia, la Policía activó el Plan Z para intentar ubicar al joven y a los responsables.

Horas después, los secuestradores abandonaron al muchacho en inmediaciones del cruce Katari, cerca de Río Blanco.

De acuerdo con el informe oficial, la víctima presentaba signos de violencia física y fue auxiliada por un vehículo de transporte público que lo trasladó hasta su domicilio.

La Policía continúa con las investigaciones para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del hecho.

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