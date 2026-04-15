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Urgente: grave accidente en Alto Chijini deja varios heridos, entre ellos menores

Un camión atropelló a varias personas en la zona de Alto Chijini. Equipos de emergencia llegaron al lugar para evacuar a los heridos, entre ellos menores de edad.

Silvia Sanchez

15/04/2026 15:47

Urgente: grave accidente en Alto Chijini deja varios heridos, entre ellos menores
La Paz, Bolivia

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Un grave accidente de tránsito se registró este miércoles en la zona de Alto Chijini, en la ciudad de La Paz, luego de que un camión atropellara a varias personas.

De acuerdo con los reportes preliminares, entre los heridos se encuentran menores de edad, lo que generó una rápida movilización de equipos de emergencia y personal policial.

Ambulancias y rescatistas llegaron hasta el lugar para brindar atención inmediata y evacuar a los lesionados hacia distintos centros médicos.

Por el momento, no se conoce la cantidad exacta de personas heridas ni el estado de salud de las víctimas.

La Policía inició las investigaciones para establecer cómo ocurrió el accidente y determinar las posibles responsabilidades.

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