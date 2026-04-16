Fiscalía convoca a policías que participaron en allanamientos a bienes de Marset

La Fiscalía solicitó la declaración de los efectivos policiales que participaron en los allanamientos realizados a las propiedades vinculadas al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, dentro de una investigación que continúa en curso.

El comandante departamental de la Policía, David Gómez, informó que el caso está siendo manejado directamente por el Ministerio Público y que ya se ha citado a varios servidores públicos policiales que intervinieron en los operativos.

“Una vez que tengamos conocimiento sobre el tema debemos conocer. Esa lista la está manejando el Ministerio Público y sería bueno que se pregunte a esa instancia”, señaló la autoridad policial.

Gómez explicó que la Fiscalía es la encargada de convocar a los uniformados para que brinden su declaración sobre los procedimientos realizados durante los allanamientos.

“Efectivamente la Fiscalía está manejando ese tema y seguramente se emitirán las respectivas citaciones a diferentes servidores públicos policiales para que vayan a comparecer ante la Fiscalía y puedan dar la versión de los hechos en los que han participado”, añadió.

El proceso forma parte de las investigaciones abiertas en torno a las operaciones contra el entorno del ciudadano uruguayo, mientras el Ministerio Público continúa recabando información y testimonios.

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