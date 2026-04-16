Hospitales de tercer nivel acatan paro de 24 horas por falta de pago

Este jueves se cumple el tercer día de paro en el sector salud y los hospitales de tercer nivel acatan una nueva suspensión de actividades de 24 horas, mientras continúa el paro de 96 horas en hospitales de primer y segundo nivel.

La medida es impulsada por profesionales en salud que exigen a la Gobernación el pago de salarios adeudados correspondientes a febrero y marzo.

Decenas de personas llegaron hasta el hospital San Juan de Dios en busca de atención.

Desde tempranas horas, decenas de pacientes llegaron hasta el hospital San Juan de Dios en busca de atención médica, sin saber que el centro también se encontraba paralizado. Muchos de ellos llegaron desde provincias y otras zonas alejadas, denunciando perjuicios económicos y retrasos en sus tratamientos.

“Venimos de provincia y cada viaje implica gasto. Ya hemos venido varias veces en vano”, lamentó una paciente proveniente de San Julián que buscaba atención en neurología.

Otros pacientes manifestaron su molestia por la falta de información y la constante reprogramación de citas médicas, situación que afecta principalmente a quienes requieren atención especializada.

Actualmente, más de 40 pacientes permanecían en puertas del hospital aguardando una posible atención o información oficial sobre la reprogramación de sus consultas.

Los hospitales de tercer nivel, dependientes de la Gobernación, continúan en conflicto por la falta de desembolso de recursos para cubrir los salarios del personal médico, mientras los pacientes exigen una pronta solución a las autoridades.

Mira la programación en Red Uno Play