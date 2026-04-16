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Entre música y apoyo ciudadano, Velasco cierra su campaña electoral

El evento contó con presentaciones musicales y la presencia de militantes y autoridades, a la espera del discurso del candidato rumbo al balotaje del 19 de abril.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

15/04/2026 20:55

Juan Pablo Velasco, candidato a la Gobernación de Santa Cruz
Santa Cruz, Bolivia

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Con un ambiente festivo y la participación de distintos artistas nacionales e internacionales, el cierre de campaña del candidato Juan Pablo Velasco se desarrolla la noche de este miércoles en Santa Cruz, donde cientos de simpatizantes se dieron cita para acompañar la actividad política de cara al balotaje del próximo 19 de abril por la Gobernación.

Desde tempranas horas, el escenario principal instalado en el Sonilum Arena comenzó a recibir a ciudadanos provenientes no solo de la capital cruceña, sino también de municipios y provincias aledañas, que llegaron para expresar su apoyo al candidato de la alianza Libre.

La jornada contó con la presentación musical de varios grupos, entre ellos la agrupación argentina La T y La M, además de artistas nacionales que amenizaron la espera del público.

También se espera la presencia de la candidata a vicegobernadora Paola Aguirre, así como el discurso central de Juan Pablo Velasco, previsto para las próximas horas.

Los organizadores destacaron que durante la campaña se realizaron actividades en diferentes regiones del departamento, lo que permitió una mayor cercanía con la población.

El evento culminará con las palabras del candidato, quien presentará sus propuestas de cara a la segunda vuelta electoral en la que se definirá la gobernación de Santa Cruz.

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